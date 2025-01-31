Dükkan kapısını tamir ederken kırılan cam kapı tuzla buz oldu, o anlar kamerada

TOKAT’ın Erbaa ilçesinde iş yerinin cam kapısındaki arızayı giderip tekrar yerine takmak istediği sırada kırılan cam kapı tuzla buz oldu. O anlar ve esnafın şaşkınlığı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay dün Cumhuriyet Mahallesi Dr. Sermet Durmuşoğlu Caddesi’nde Cafer Tayyar Daras’a ait telefon tamircisinde meydana geldi. Dükkanın kapısının hidroliğindeki arıza sebebiyle kapıyı yerinden söken Daras, tamer ettikten sonra yerine takarken cam kapı tuzla buz oldu. Kapının parçalanmasıyla dükkan sahibi ve yanındakiler büyük şok yaşadı. O anlar dükkanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Cam kapının parçalanmasıyla şoka girdiklerini ifade eden Cafer Tayyar Daras, “Görünmez bir kaza oldu. Kapının alt hidroliği bozuktu, kapanıp açılmıyordu. Onu değiştirelim diye söktük, tamirini yaptık. Kapıyı geri yerine takacağımız sırada elimize aldık tam yerleştireceğiz elimizde patladı tuz buz oldu. Bizde şaşırdık, şoka girdik tabi o anda. Tek sevincimiz kimseye bir şey olmadı yine müşterilerimiz girip çıkarken olsaydı tabi ki Allah kaza bela vermesin daha kötü olurdu, çok şükür sağlık durumumuz yerinde görünmez bir kaza” dedi.