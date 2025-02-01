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        Trafikte başlayan tartışma kavgaya dönüştü, o anlar kamerada

        TOKAT'ın Erbaa ilçesinde motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsünün trafikteki tartışması kavgaya dönüştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.02.2025 - 19:18 Güncelleme: 01.02.2025 - 19:20
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        Trafikte başlayan tartışma kavgaya dönüştü, o anlar kamerada
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        TOKAT’ın Erbaa ilçesinde motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsünün trafikteki tartışması kavgaya dönüştü. O anlar kameraya yansıdı.

        Olay bugün saat 16.00 sıralarında Fevzi Paşa Mahallesi İzzettin Çağpar Caddesi’nde meydana geldi. Plakasız motosikletiyle caddede seyreden Muhammed Ali Ç. ile 60 AEZ 598 plakalı otomobilin sürücüsü Mehmet Şerif A. arasında tartışma çıktı. Motosiklet sürücüsü daha sonra otomobili takip ederek aracın aynasını kırdı. Araçlarından inen 2 kişi bir süre tartıştıktan sonra Muhammed Ali Ç. otomobil sürücüsüne küfür ederek olay yerinden uzaklaştı. Kısa süre sonra tekrar motosikletle olay yerine gelen Muhammed Ali Ç. kendi motosikletine tekme atarak devirdi. Ardından da otomobil sürücüsünün üstüne yürüdü. Yaşanan arbedede motosiklet sürücüsü yere düşerken ikiliyi çevredeki vatandaşlar ayırdı. Muhammed Ali Ç. olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaşananlar kameraya yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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