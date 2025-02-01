Bakan Göktaş: Aile ve Gençlik Fonu'na 43 bin 921 gencimiz başvurdu (3)

BAKANGÖKTAŞ TOKAT’TA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sivas programının ardından kara yolu ile Tokat’ta geldi. Bakan Göktaş ilk olarak Tokat Valisi Abdullah Köklü’yü ziyaret etti. Tokat Valiliği ziyareti sonrasında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Tokat Valiliği ve Tokat Belediyesi'nin hazırladığı proje ile Türkiye'de bir ilk olan 52 bin metrekarelik kampüs içerisinde bakım rehabilitasyon ve aile danışma merkezi, 9 yaşam evi, 21 yatak kapasiteli misafirhane ile idari bina bulunduğu ve inşaatın yüzde 99'unun tamamlanan Sosyal Hizmetler Kampüsü'nde incelemelerde bulundu. Bakan Göktaş incelemenin ardından AK Parti Tokat İl Başkanı Adem Dizer ve yönetim kurulu ile Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu’nu ziyaret ettikten sonra kentten ayrıldı.