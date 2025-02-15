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        Tartıştığı oğlunu başına keserle vurarak öldürdü

        TOKAT'ın Niksar ilçesinde Nihat Akbulut, tartıştığı oğlu Berat Akbulut'u (17), başına keserle vurarak öldürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 14:08 Güncelleme: 15.02.2025 - 14:10
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        Tartıştığı oğlunu başına keserle vurarak öldürdü
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        TOKAT'ın Niksar ilçesinde Nihat Akbulut, tartıştığı oğlu Berat Akbulut’u (17), başına keserle vurarak öldürdü.

        Olay, saat 10.00 sıralarında Niksar ilçesi Kırkkızlar Mahallesi Narman Sokak'ta meydana geldi. Nihat Akbulut ile oğlu Berat Akbulut arasında evde tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Nihat Akbulut, oğlunun başına keserle vurdu. Yaralanan Berat Akbulut, kanlar içinde yere yığıldı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Berat Akbulut’un yaşamını yitirdiği belirlendi. Baba polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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