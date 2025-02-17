Park halindeyken hareket eden minibüs, dükkanın verandasını yıktı

Kaza, saat 12.00 sıralarında Vali Ayhan Çevik Bulvarı’nda meydana geldi. Bulvarda park halinde bulunan minibüs aniden geriye doğru hareket etmeye başladı. Eğimli yolda hızlanan minibüs, pide dükkanının verandasına çarptı. Veranda yıkılırken, kaza sırasında minibüste ve dükkanda kimsenin olmadığı öğrenildi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

TOKAT’ta park halindeyken aniden geriye doğru hareket eden minibüs, pide dükkanının verandasını yıktı. Olayda, ölen ya da yaralanan olmadı.

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