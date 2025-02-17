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        Park halindeyken hareket eden minibüs, dükkanın verandasını yıktı

        TOKAT'ta park halindeyken aniden geriye doğru hareket eden minibüs, pide dükkanının verandasını yıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 14:33 Güncelleme: 17.02.2025 - 14:35
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        Park halindeyken hareket eden minibüs, dükkanın verandasını yıktı
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        TOKAT’ta park halindeyken aniden geriye doğru hareket eden minibüs, pide dükkanının verandasını yıktı. Olayda, ölen ya da yaralanan olmadı.

        Kaza, saat 12.00 sıralarında Vali Ayhan Çevik Bulvarı’nda meydana geldi. Bulvarda park halinde bulunan minibüs aniden geriye doğru hareket etmeye başladı. Eğimli yolda hızlanan minibüs, pide dükkanının verandasına çarptı. Veranda yıkılırken, kaza sırasında minibüste ve dükkanda kimsenin olmadığı öğrenildi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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