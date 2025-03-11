Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        6'ncı kattaki balkondan düşen 2 yaşındaki bebek öldü

        TOKAT'ta 6'ncı kattaki dairenin balkonundan düşen 2 yaşındaki bebek hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 23:31 Güncelleme: 11.03.2025 - 23:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        6'ncı kattaki balkondan düşen 2 yaşındaki bebek öldü
        ABONE OL

        TOKAT'ta 6’ncı kattaki dairenin balkonundan düşen 2 yaşındaki bebek hayatını kaybetti.

        Olay bu akşam saat 19.00’da Büyük Beybağı Mahallesi Gülaçar Sitesi'nde meydana geldi. Sinan ve Nurcan Sayar çiftinin 2 çocuklarından küçüğü olan 2 yaşındaki Rüzgar Salih Sayar, 6’ncı kattaki evlerinin balkonundan beton zemine düştü. Ağır yaralanan bebek, kaldırıldığı Tokat Devlet Hastanesinde doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD: Ukrayna ateşkesi kabul etti
        ABD: Ukrayna ateşkesi kabul etti
        Mourinho neden PFDK'ya sevk edildi?
        Mourinho neden PFDK'ya sevk edildi?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Arsenal, Osimhen için devrede!
        Arsenal, Osimhen için devrede!
        Pezeşkiyan'dan Trump'a yanıt
        Pezeşkiyan'dan Trump'a yanıt
        Eşini döverek öldüren adama 16 yıl hapis!
        Eşini döverek öldüren adama 16 yıl hapis!
        Lavrov: Batı muhtemelen şeytandan başka bir şeye inanmıyor
        Lavrov: Batı muhtemelen şeytandan başka bir şeye inanmıyor
        Kocasını silahla korumaya çalıştı!
        Kocasını silahla korumaya çalıştı!
        Trump'tan Kanada'ya yeni tarife
        Trump'tan Kanada'ya yeni tarife
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Mourinho ve Günay PFDK'ya sevk edildi!
        Mourinho ve Günay PFDK'ya sevk edildi!
        11 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        11 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        Dünyada kan kaybeden Tesla Türkiye'de büyüdü
        Dünyada kan kaybeden Tesla Türkiye'de büyüdü
        Rangers'ı yıkım planı!
        Rangers'ı yıkım planı!
        Elon Musk, Trump ile 148 milyar dolar kaybetti
        Elon Musk, Trump ile 148 milyar dolar kaybetti
        Aç karnına yapılan 5 büyük hata!
        Aç karnına yapılan 5 büyük hata!
        Benjamin Nurdan
        Benjamin Nurdan
        İşte Türkiye'nin en çok kullanılan isimleri ve soyadları
        İşte Türkiye'nin en çok kullanılan isimleri ve soyadları
        "Ayrılmadık"
        "Ayrılmadık"
        Dört belediyeye terör soruşturması: 32 gözaltı
        Dört belediyeye terör soruşturması: 32 gözaltı

        Benzer Haberler

        Tokat'ta 6. kattaki dairenin penceresinden düşen çocuk öldü
        Tokat'ta 6. kattaki dairenin penceresinden düşen çocuk öldü
        TOGÜ'deki öğrenci butiği yenilendi
        TOGÜ'deki öğrenci butiği yenilendi
        Tokatlı öğrenciler bölge yıldızlar tenis turnuvasında birinci oldu
        Tokatlı öğrenciler bölge yıldızlar tenis turnuvasında birinci oldu
        Tescilli Tokat aynalı çarığı Olgunlaşma Enstitüsü atölyesinde yaşatılıyor
        Tescilli Tokat aynalı çarığı Olgunlaşma Enstitüsü atölyesinde yaşatılıyor
        Tokat'taki İhsaniye Göleti'nin yüzeyi buz tuttu
        Tokat'taki İhsaniye Göleti'nin yüzeyi buz tuttu
        Tokat'ta uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü öldü
        Tokat'ta uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü öldü