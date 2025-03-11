6'ncı kattaki balkondan düşen 2 yaşındaki bebek öldü

Olay bu akşam saat 19.00’da Büyük Beybağı Mahallesi Gülaçar Sitesi'nde meydana geldi. Sinan ve Nurcan Sayar çiftinin 2 çocuklarından küçüğü olan 2 yaşındaki Rüzgar Salih Sayar, 6’ncı kattaki evlerinin balkonundan beton zemine düştü. Ağır yaralanan bebek, kaldırıldığı Tokat Devlet Hastanesinde doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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