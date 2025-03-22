Tokat'ta çıkan yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi

Yangın, saat 22.00 sıralarında ilçeye bağlı Tepekışla köyünde meydana geldi. Ömer Yalçın’a ait tek katlı evde çıkan yangın kısa sürede Hacı Osman Kışlalı ve Galip Soğan’ın evlerine de sıçradı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Erbaa Belediyesi itfaiyesi sevk edildi. Çıkan yangın ekiplerin yaklaşık 1,5 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sonrası 3 ev kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde bir evde çıkan yangın, çevredeki evlere de sıçradı. Yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi.

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