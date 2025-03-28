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        Almanya'dan gelip Müslüman oldu, 'Ecrin' ismini alarak Tokatlı Tamer ile evlendi

        TOKAT'a gelen Alman Jessica Sauter (27), Müslüman olup 'Ecrin' adını alarak Tamer Şengüloğlu (34) ile dünyaevine girdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 16:50 Güncelleme: 28.03.2025 - 16:55
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        Almanya'dan gelip Müslüman oldu, 'Ecrin' ismini alarak Tokatlı Tamer ile evlendi
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        TOKAT’a gelen Alman Jessica Sauter (27), Müslüman olup 'Ecrin' adını alarak Tamer Şengüloğlu (34) ile dünyaevine girdi.

        Almanya'da yaşayan Tamer Şengüloğlu, daha sonra ailesiyle birlikte 2022 yılında Türkiye'ye döndü. Almanya'da tanıştığı Jessica Sauter da daha sonra Tokat'a geldi. Türkiye'yi ve Tokat'ı çok seven Jessica, Müslüman olarak Ecrin ismini aldı. Daha sonra da Tokat Belediyesi Nikah Salonu'nda da Ecrin ile Tamer'in resmi nikahları kıyıldı.

        Jessica'nın Türkiye'ye gelmek ve Müslüman olmak istediğini belirten Tamer Şengüloğlu, “Ben Almanya’da doğdum, büyüdüm. Jessica ile orada tanıştım. Annem ve babam Türkiye’ye temelli dönüş yaptıkları için ben de ailemle birlikte 2022 yılında Türkiye'ye döndüm. Jessica bensiz olmadığını, Türkiye’ye gelmek istediğini söyledi. Ayrıca Müslüman olmak istediğini belirtti. Kendisi Türkiye’ye geldi. Şu anda Müslüman oldu ve Ecrin ismini aldı. Bugün de evlendik. Mutluyum” dedi.

        Türkiye'yi çok sevdiğini ifade eden Jessica Sauter ise “Türkiye’yi çok seviyorum. Burada bunları yaşamaktan dolayı çok mutluyum. Burada olduğum için memnunum” diye konuştu.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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