Traktörle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Kaza, gece saatlerinde merkeze bağlı Küçükbağlar köyünde meydana geldi. H.O.'nun (20) kullandığı traktör ile Muhammet Metin Uslu'nun kontrolündeki plakasız motosiklet çarpıştı. Uslu, ağır yaralandı. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Uslu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Uslu, kurtarılamadı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.