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        'Geyik Boynuzlu Ev', Zile'deki tek örnek

        TOKAT'ın Zile ilçesindeki 'Geyik Boynuzlu Ev', turistlerin ilgisini çekiyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.04.2025 - 13:19 Güncelleme: 01.04.2025 - 13:25
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        'Geyik Boynuzlu Ev', Zile'deki tek örnek
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        TOKAT'ın Zile ilçesindeki 'Geyik Boynuzlu Ev', turistlerin ilgisini çekiyor. Zile Belediyesi Sanat Tarihçisi Kurtuluş Uygun, "Zile'de, bu evlerde bu motifleri görmek hala mutluluk verici ama sanıyorum ki hala tek örnektir. Önceden daha çok olduğunu biliyoruz" diye konuştu.

        Zile ilçesinde sivil mimari örneği tarihi evlerde geyik boynuzu bulunuyordu. Geçmişte 'Bey Evi' olduğunun bilinmesi, nazardan korunma ve dikkat çekme amacıyla özenle ve simetrik şekilde yerleştirilen geyik boynuzlarına, bugün ise ilçede sadece bir evde rastlanıyor. Ev, ilçeye gelen turistlerin dikkatini çekiyor. Zile Belediyesi Sanat Tarihçisi Kurtuluş Uygun, "İlçemizin en büyük özelliklerinden bir tanesi burada 3 bin 600 adet Türk evine sahip olması. Osmanlı İmparatorluğu'ndan Cumhuriyet'in başlangıç evrelerine kadar ahşap konstrüksiyona sahip meşhur Türk evlerimiz var. Burada şu an Cedit Mahallesi Göynücekli Sokak’ta bulunan meşhur Göynücekli Konağı'nın önündeyiz. Meşhur geyik boynuzlu ev, 'Geyikli Ev' diye de biliniyor. Aynı zamanda geyik motifi burada çok önemli bir kurguya sahip. Göynücekli Konağı, üzerinde zemin üstü iki katlı bir yapıya sahip. Giriş katında gündelik hayat işlevlerinin yapılmış olduğu, üst katta dinlenme ve yemek yeme alanlarının, uyuma alanlarının bulunduğu bir ev burası. Çıkma halinde gösterdiğimiz üst katında, alınlık bölgesinde bulunan bir geyik trofesi var" diye konuştu.

        Geyik boynuzunun çeşitli anlamları olduğunu da söyleyen Uygun, "Zile‘de, bu evlerde bu motifleri görmek hala mutluluk verici ama sanıyorum ki hala tek örnektir. Önceden daha çok olduğunu biliyoruz" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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