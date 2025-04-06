Erbaaspor - Giresunspor: 3-0
STAT:İlçeHAKEMLER: Seyfettin Alper Yılmaz, Burak Bakırtaş, Cihat SeviERBAASPOR: Oğuzhan (Dk.
STAT:İlçe
HAKEMLER: Seyfettin Alper Yılmaz, Burak Bakırtaş, Cihat Sevi
ERBAASPOR: Oğuzhan (Dk. 76 Sabri Sezer Tatlı), Ozan (Dk. 63 Enes Şanlı), Oğuz Han Aynaoğlu, Hüseyin Soymaz, Gökhan Payal, Cemal, Muhammed (Dk. 63 Bahadır Yıldırım), Mahmut, Oğulcan, Yunus Emre Eren (Dk. 46 Mehmet Sıddık İstemi), Ahmet Daniel Akyıldız (Dk. 46 Onurcan Güler),
GİRESUNSPOR: Gökhan, Ahmet Lütfi Kara, Ertuğrul Şenlikoğlu, Arda Cebeci, Ali, Arda Kılıç (Dk. 46 Furkan Arda Kabaca) (Dk. 79 Emir Canım), Barış Gün, Kasım (Dk. 85 Esat), Emre Nizam (Dk.63 Şenel Hami Aydemir), Emirhan, Furkan
GOLLER: Dk. 31 Cemal, Dk. 50 Onurcan Güler, Dk. 73 Mahmut (Erbaaspor)
SARI KARTLAR: Cemal, (Erbaaspor) - Arda Cebeci (Giresunspor)
2’nci Lig Kırmızı Grup'ta Erbaaspor, sahasında ağırladığı Giresunspor’u 3-0 mağlup etti.
25’inci dakikada gelişen Giresunspor atağında sol kanattan Ahmet’in ceza sahasına kestiği topla buluşan Kasım’ın kafa vuruşunu kaleci iki hamlede kontrol etti.
31’inci dakikada gelişen Erbaaspor atağında Oğuz Han Aynaoğlu Cemal’i ceza sahasında topla buluşturdu. Kaleciyle karşı karşıya kalan Cemal topu filelerle buluşturarak takımını öne geçirdi.: 1-0
50’nci dakikada gelişen Erbaaspor atağında Mehmet Sıddık İstemi’nin savunmanın arasında gönderdiği pasla buluşan Onurcan Güler topu filelerle buluşturdu.:2-0
73’üncü dakikada Erbaaspor’un sol kanattan gelişen atağında Cemal’in ceza sahasına kestiği topla buluşan Mahmut’un kafa vuruşu filelerle buluştu.:3-0
Karşılaşma Erbaaspor’un 3-0 galibiyetiyle sona erdi.
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