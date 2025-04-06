Erbaaspor - Giresunspor: 3-0

25’inci dakikada gelişen Giresunspor atağında sol kanattan Ahmet’in ceza sahasına kestiği topla buluşan Kasım’ın kafa vuruşunu kaleci iki hamlede kontrol etti.

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