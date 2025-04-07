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        Bağ evindeki patlamanın davasında keşif yapılacak

        TOKAT'ta bağ evine tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettiği, 1 kişinin öldüğü, 5'i asker 6 kişinin yaralandığı olaya ilişkin yargılanan 2 sanık suçlamaları reddetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 16:51 Güncelleme: 07.04.2025 - 16:55
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        Bağ evindeki patlamanın davasında keşif yapılacak
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        TOKAT'ta bağ evine tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettiği, 1 kişinin öldüğü, 5'i asker 6 kişinin yaralandığı olaya ilişkin yargılanan 2 sanık suçlamaları reddetti. Mahkeme, olay yerinde keşif yapılmasına karar verdi.

        Olay, 18 Mayıs 2024'te Erbaa ilçesi Karayaka beldesi Hürmüzlü köyündeki bağ evinde meydana geldi. Jandarma ekiplerinin, bağ evine girdiği sırada yaşanan patlamada 5'i jandarma personeli, 7 kişi yaralandı. Patlamada bağ evinin sahibi Ahmet Karaçoban'ın oğlu Sefa Can Karaçoban (29) hayatını kaybetti. Yaralanan Ahmet Karaçoban ile birlikte Jandarma Astsubay Mustafa Evkay (32), uzman çavuşlar Muhammed Avcı (25), Burak Muslurget (30), Alperen Songül (28) ve Sezer Ertürk (28) hastanede tedavi altına alındı. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheliler Turgay Öztürk ve İsmail Güreldi, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

        Olaya ilişkin hazırlanan iddianameyle 2 sanık hakkında ‘kasten öldürme’ ve ‘kasten yaralama’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve her bir yaralı için 8’er yıl hapis cezası istemiyle 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Sanıklar bugün hakim karşısına çıktı. Erzincan’da tutuklu bulunan Turgay Öztürk duruşmaya getirilirken, İsmail Güreldi ise SEGBİS ile salona bağlandı. Duruşmada sanıklar, suçlamaları kabul etmedi.

        Turgay Öztürk ifadesini tekrarlayarak mahkeme başkanına, “Bu olayda suçum yoktur. Takdir Allah’ın karar ise sizindir. Tahliyemi istiyorum” dedi. İsmail Güreli ise “Tarafıma atılan suçlamaları kabul etmiyorum” dedi.

        Mahkeme, patlamanın yaşandığı bağ evinde 16 Mayıs 2025 tarihinde keşif yapılmasına karar verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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