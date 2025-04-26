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        Yeşilırmak'ta balık ölümleri

        TOKAT'ınTurhal ilçesinden geçen Yeşilırmak Nehri'nde çok sayıda balığın öldüğü görüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 16:17 Güncelleme: 26.04.2025 - 16:20
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        Yeşilırmak'ta balık ölümleri
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        TOKAT'ınTurhal ilçesinden geçen Yeşilırmak Nehri'nde çok sayıda balığın öldüğü görüldü.

        Turhal ilçe merkezinden geçen Yeşilırmak Nehri'nde çok sayıda balığın öldüğünü görenler, yetkililere haber verdi. İhbarla bölgeye giden İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ırmakta inceleme yaparak numune aldı. Balıkların ölüm nedeni araştırılıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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