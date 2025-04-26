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        Tokat'ta Alzheimer hastası kadın, terastan sundurmanın üzerine düşüp öldü

        TOKAT'ın Erbaa ilçesinde 4 katlı apartmanın terasından bina girişindeki sundurmanın üzerine düşen alzheimer hastası Güllü Temiz (90) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 21:29 Güncelleme: 26.04.2025 - 21:35
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        Tokat'ta Alzheimer hastası kadın, terastan sundurmanın üzerine düşüp öldü
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        TOKAT’ın Erbaa ilçesinde 4 katlı apartmanın terasından bina girişindeki sundurmanın üzerine düşen alzheimer hastası Güllü Temiz (90) hayatını kaybetti.

        Olay saat 15.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Alzheimer hastası olduğu öğrenilen Güllü Temiz terasta bulunduğu sırada iddiaya göre dengesini kaybedip apartmanın girişindeki sundurmanın üstüne düştü. Kadının düştüğünü görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla düştüğü yerden indirilip ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırılan temiz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

        Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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        Galeri
        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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