Tokat'ta iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

TOKAT'ta iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 03.30 sıralarında Zile-Turhal kara yolunda meydana geldi. Muhammet Emre İşcan (31) idaresindeki 60 RD 220 plakalı otomobil, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 60 AET 856 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde İşcan’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan Furkan Mert Dişli (28) ve Recep Tayyip Demir (26) ise ilk müdahalenin ardından ambulansla Zile Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.