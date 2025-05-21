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        Tokat'ta motosikletin çarptığı yaya ağır yaralandı

        TOKAT'ta park halindeki araçların arasından yola çıkan Hasan Erdem'e (60) motosiklet çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 14:54 Güncelleme: 21.05.2025 - 15:00
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        Tokat'ta motosikletin çarptığı yaya ağır yaralandı
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        TOKAT’ta park halindeki araçların arasından yola çıkan Hasan Erdem'e (60) motosiklet çarptı. Kazada Erdem, ağır yaralandı.

        Kaza, saat 11.30 sıralarında Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı’nda meydana geldi. M.E.G. idaresindeki 60 AGB 630 plakalı motosiklet, onca Kavşağı yaya geçidine yaklaşık 50 metre kala park halindeki araçların arasından yola çıkan Hasan Erdem’e çarptı. Hasan Erdem yere düşerken, motosiklet ise park halindeki araçlara çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Hasan Erdem, ilk müdahalesinin ardından Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Erdem'in durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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