Tokat'ta motosikletin çarptığı yaya ağır yaralandı

Kaza, saat 11.30 sıralarında Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı’nda meydana geldi. M.E.G. idaresindeki 60 AGB 630 plakalı motosiklet, onca Kavşağı yaya geçidine yaklaşık 50 metre kala park halindeki araçların arasından yola çıkan Hasan Erdem’e çarptı. Hasan Erdem yere düşerken, motosiklet ise park halindeki araçlara çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Hasan Erdem, ilk müdahalesinin ardından Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Erdem'in durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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