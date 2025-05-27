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        Tokat'ta dolu yağışı; bazı araçlar hasar gördü

        TOKAT'taöğle saatlerinde dolu yağışı etkili oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 15:56 Güncelleme: 27.05.2025 - 16:00
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        Tokat'ta dolu yağışı; bazı araçlar hasar gördü
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        TOKAT'taöğle saatlerinde dolu yağışı etkili oldu. Dolu nedeniyle bazı araçlar hasar gördü.

        Kentte öğle saatlerinde kısa süreli dolu yağışı etkili oldu. Yağış nedeniyle park ve seyir halindeki araçlarda hasar oluştu, bazı araçların da camları kırıldı. Vatandaşlar, araçlarının üzerine battaniye ve yorgan sererek önlem aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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