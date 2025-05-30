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        Kaza ihbarında yaralı bulunan ve darp izlerine rastlanan Hatice'nin ölümüne 2 gözaltı (2)

        SUSMAHAKKINI KULLANAN ARKADAŞI TUTUKLANDITokat'ta dün gece motosiklet kazası ihbarına giden ekiplerin yaralı halde bulduğu, vücudunda darp izlerine rastlanan Hatice Yalman'ın (35) ölümüne ilişkin adliyeye sevk edilen Yalman'ın 4 yıllık arkadaşı Mustafa Koç, mahkemede susma hakkını kullandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 19:28 Güncelleme: 30.05.2025 - 19:28
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        Kaza ihbarında yaralı bulunan ve darp izlerine rastlanan Hatice'nin ölümüne 2 gözaltı (2)
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        SUSMAHAKKINI KULLANAN ARKADAŞI TUTUKLANDI

        Tokat’ta dün gece motosiklet kazası ihbarına giden ekiplerin yaralı halde bulduğu, vücudunda darp izlerine rastlanan Hatice Yalman'ın (35) ölümüne ilişkin adliyeye sevk edilen Yalman’ın 4 yıllık arkadaşı Mustafa Koç, mahkemede susma hakkını kullandı. Mustafa Koç tutuklanırken, A.K. ise serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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