Kaza ihbarında yaralı bulunan ve darp izlerine rastlanan Hatice'nin ölümüne 2 gözaltı (2)
SUSMAHAKKINI KULLANAN ARKADAŞI TUTUKLANDITokat'ta dün gece motosiklet kazası ihbarına giden ekiplerin yaralı halde bulduğu, vücudunda darp izlerine rastlanan Hatice Yalman'ın (35) ölümüne ilişkin adliyeye sevk edilen Yalman'ın 4 yıllık arkadaşı Mustafa Koç, mahkemede susma hakkını kullandı.
SUSMAHAKKINI KULLANAN ARKADAŞI TUTUKLANDI
Tokat’ta dün gece motosiklet kazası ihbarına giden ekiplerin yaralı halde bulduğu, vücudunda darp izlerine rastlanan Hatice Yalman'ın (35) ölümüne ilişkin adliyeye sevk edilen Yalman’ın 4 yıllık arkadaşı Mustafa Koç, mahkemede susma hakkını kullandı. Mustafa Koç tutuklanırken, A.K. ise serbest bırakıldı.
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