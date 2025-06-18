DMD hastası 3 yaşındaki Furkan için umut arayışı

TOKAT'tayaşayan Mustafa-Rabia Elmas çiftinin ikinci çocukları 3 yaşındaki Furkan Elmas'a, 9 aylıkken Duchenne Musküler Distrofi (DMD) teşhisi kondu. Furkan'ın, yurt dışında yapılan gen tedavisine ulaşabilmesi için Tokat Valiliği onaylı kampanya başlatıldı. Anne Rabia Elmas, "Tüm Türkiye'den ve gurbetçilerimizden destek bekliyoruz" dedi.

Bir bankada çalışan Mustafa Elmas (37) ile öğretmen Rabia Elmas'ın (33) 2'nci çocuğu Furkan Elmas'a, 9 aylıkken genetik kas hastalığı olan DMD teşhisi konuldu. Hastalığı nedeniyle zor günler yaşayan Furkan'ın, yurt dışında yapılan gen tedavisine ulaşabilmesi için Tokat Valiliği onaylı kampanya başlatıldı. 20 gün önce başlatılan kampanyada tedavi için gerekli olan 120 milyon TL'nin yüzde 15'i toplandı. Ailesi, Furkan'ın yürüme yeteneğini tam olarak kaybetmeden 10 yaşından önce gen tedavisinden faydalanması için destek istedi.

'ÖLÜMCÜL BİR HASTALIK'

Soğuk algınlığı şikayeti nedeniyle hastaneye gittiklerini söyleyen anne Rabia Elmas, "Karaciğer değerleri yüksek çıktı. Doktor Furkan'ı üç ay boyunca takip etti. Furkan 6 aylık olunca bu değerler düşmediği için genetik bölümüne başvurduk. Orada yapılan kan testi sonucunda biz Furkan'ın 9 aylıkken DMD hastası olduğunu öğrendik. Şu an 3 yaşında yürüyebiliyor ama merdivenden çıkarken zorlanabiliyor, önüne yolda yürürken bir pürüz çıksa takılabiliyor. Dengesini çok iyi sağlayamıyor ve bu hastalık çocukların yürüme yetisini elinden alıyor ve aynı zamanda ölümcül bir hastalık. Kalp kaslarına ve ciğerlerine de olumsuz etkileri olan bir hastalık. Ben Tokat'ta öğretmenlik yapıyorum. Türkiye'nin farklı illerinde öğretmenlik yaptım ve öncelikle tüm meslektaşlarımdan Furkan'a destek olmalarını istiyorum, hayırsever insanlardan da Furkan'a destek olmalarını istiyorum. Kampanyamız valilik onaylı. Tüm Türkiye'den ve gurbetçilerimizden destek bekliyoruz" dedi.