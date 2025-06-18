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        DMD hastası 3 yaşındaki Furkan için umut arayışı

        TOKAT'tayaşayan Mustafa-Rabia Elmas çiftinin ikinci çocukları 3 yaşındaki Furkan Elmas'a, 9 aylıkken Duchenne Musküler Distrofi (DMD) teşhisi kondu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 11:32 Güncelleme: 18.06.2025 - 11:32
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        DMD hastası 3 yaşındaki Furkan için umut arayışı
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        TOKAT'tayaşayan Mustafa-Rabia Elmas çiftinin ikinci çocukları 3 yaşındaki Furkan Elmas'a, 9 aylıkken Duchenne Musküler Distrofi (DMD) teşhisi kondu. Furkan'ın, yurt dışında yapılan gen tedavisine ulaşabilmesi için Tokat Valiliği onaylı kampanya başlatıldı. Anne Rabia Elmas, "Tüm Türkiye'den ve gurbetçilerimizden destek bekliyoruz" dedi.

        Bir bankada çalışan Mustafa Elmas (37) ile öğretmen Rabia Elmas'ın (33) 2'nci çocuğu Furkan Elmas'a, 9 aylıkken genetik kas hastalığı olan DMD teşhisi konuldu. Hastalığı nedeniyle zor günler yaşayan Furkan'ın, yurt dışında yapılan gen tedavisine ulaşabilmesi için Tokat Valiliği onaylı kampanya başlatıldı. 20 gün önce başlatılan kampanyada tedavi için gerekli olan 120 milyon TL'nin yüzde 15'i toplandı. Ailesi, Furkan'ın yürüme yeteneğini tam olarak kaybetmeden 10 yaşından önce gen tedavisinden faydalanması için destek istedi.

        'ÖLÜMCÜL BİR HASTALIK'

        Soğuk algınlığı şikayeti nedeniyle hastaneye gittiklerini söyleyen anne Rabia Elmas, "Karaciğer değerleri yüksek çıktı. Doktor Furkan'ı üç ay boyunca takip etti. Furkan 6 aylık olunca bu değerler düşmediği için genetik bölümüne başvurduk. Orada yapılan kan testi sonucunda biz Furkan'ın 9 aylıkken DMD hastası olduğunu öğrendik. Şu an 3 yaşında yürüyebiliyor ama merdivenden çıkarken zorlanabiliyor, önüne yolda yürürken bir pürüz çıksa takılabiliyor. Dengesini çok iyi sağlayamıyor ve bu hastalık çocukların yürüme yetisini elinden alıyor ve aynı zamanda ölümcül bir hastalık. Kalp kaslarına ve ciğerlerine de olumsuz etkileri olan bir hastalık. Ben Tokat'ta öğretmenlik yapıyorum. Türkiye'nin farklı illerinde öğretmenlik yaptım ve öncelikle tüm meslektaşlarımdan Furkan'a destek olmalarını istiyorum, hayırsever insanlardan da Furkan'a destek olmalarını istiyorum. Kampanyamız valilik onaylı. Tüm Türkiye'den ve gurbetçilerimizden destek bekliyoruz" dedi.

        '120 MİLYIN TL'YE İHTİYACIMIZ VAR'

        Baba Mustafa Elmas ise "Oğlumuzun kampanyasını yaklaşık 20 gün önce başlattık. Kampanyamız valilik onaylı ve hayata tutunabilmesi, nefes alabilmesi için tüm Türkiye'den, gurbetçilerimizden umut dolu bekleyişimiz var. 120 milyon TL'ye ihtiyacımız var. Şu anda yüzde 15 seviyesindeyiz. Yolumuz uzun, rakam yüksek. Kampanyanın ileriye taşınabilmesi için tüm Türkiye'den destek almamız gerekiyor" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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