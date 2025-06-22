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        Tokat'ta kene ısırdığı 5 çocuk annesi öldü

        TOKAT'taKırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören 5 çocuk annesi Ayşe Ekinci (38), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.06.2025 - 14:53 Güncelleme: 22.06.2025 - 14:53
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        Tokat'ta kene ısırdığı 5 çocuk annesi öldü
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        TOKAT'taKırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören 5 çocuk annesi Ayşe Ekinci (38), hayatını kaybetti.

        Almus ilçesine bağlı Üçgöl köyü yaylasında yaşayan 5 çocuk annesi Ayşe Ekinci'yi (38), 9 gün önce kene ısırdı. Bir süre sonra rahatsızlanan Ekinci, yakınları tarafından Almus Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Durumu ağırlaşan kadın, daha sonra Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Hastanesi'ne sevk edildi. KKKA hastalığı şüphesiyle yoğun bakıma Ekinci, bu sabah kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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