Yanan otların arasından kaplumbağayı kurtardılar

TOKAT'ınErbaa ilçesinde uygulama yapan polisler, yanan otların arasında kalan kaplumbağayı kurtardı.

Olay, saat 13.00 sıralarında D-100 kara yolu Erek Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Yolda uygulama yapan polisler, otların tutuştuğunu ve bir kaplumbağanın yanan otların arasında kaldığını fark etti. Kovalarla yangını söndüren polislerden biri, alevlerin arasından kurtardıkları kaplumbağayı su ile serinletmeye çalıştı. O anlar cep telefonu ile görüntülendi. Kaplumbağa daha sonra yeniden doğal yaşam alanına bırakıldı.