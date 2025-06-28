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        Ücretsiz dağıtılan 26 ton karpuz 45 dakikada bitti

        TOKAT'ta karpuz üreticisi Mehmet Kutsal, Adana'dan getirdiği bir TIR karpuzu ücretsiz olarak vatandaşlara dağıttı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 16:35 Güncelleme: 28.06.2025 - 16:35
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        Ücretsiz dağıtılan 26 ton karpuz 45 dakikada bitti
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        TOKAT’ta karpuz üreticisi Mehmet Kutsal, Adana’dan getirdiği bir TIR karpuzu ücretsiz olarak vatandaşlara dağıttı. 26 ton karpuz 45 dakikada tükendi.

        Zile ilçesinde karpuz üreticisi Mehmet Kutsal, ilçe merkezine Adana’dan getirdiği bir TIR karpuzu ücretsiz olarak dağıttı. 26 ton karpuz toplam 45 dakikada tükendi. Geçen yıl da ücretsiz olarak karpuz dağıttıklarını ifade eden Mehmet Kutsal, “Bu sene karpuz verimi çok iyi oldu. Dağıtımını yaptığımız karpuz, en kaliteli üründür. Kendi yemediğimizi kimseye vermeyiz. Vatandaşlarımıza bir katkımız olsun istedik ve 1 tır dolusu yaklaşık 26 ton karpuzu bu sene de dağıtıyoruz. Yoğun ilgiden izdiham yaşandı ama herkese yetecek kadar karpuzumuz var” diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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