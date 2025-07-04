Şarampole devrilen kamyonun şoförü öldü
TOKAT'ın Almus ilçesinde şarampole devrilen kamyonun şoförü E.
TOKAT'ın Almus ilçesinde şarampole devrilen kamyonun şoförü E.Ş., olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaza, saat 14.00 sıralarında Tokat-Almus Kara yolu Bakımlı köyü yakınlarında meydana geldi. E.Ş. idaresindeki 60 DT 011 plakalı kamyon, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. E.Ş.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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