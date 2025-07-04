Şarampole devrilen kamyonun şoförü öldü

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Tokat-Almus Kara yolu Bakımlı köyü yakınlarında meydana geldi. E.Ş. idaresindeki 60 DT 011 plakalı kamyon, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. E.Ş.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.