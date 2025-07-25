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        Bakan Yardımcısı Alparslan: Turizm gelirimizi 100 milyar dolara çıkartmak istiyoruz

        KÜLTÜR ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, "Artık dünyada, turizmde en iddialı ülkelerinden bir tanesiyiz ve biz bu hedefimizi daha üst noktalara çıkararak yakın gelecekte turizm gelirimizi 100 milyar dolara çıkartmak istiyoruz" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 19:05 Güncelleme: 25.07.2025 - 19:10
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        Bakan Yardımcısı Alparslan: Turizm gelirimizi 100 milyar dolara çıkartmak istiyoruz
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        KÜLTÜR ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, “Artık dünyada, turizmde en iddialı ülkelerinden bir tanesiyiz ve biz bu hedefimizi daha üst noktalara çıkararak yakın gelecekte turizm gelirimizi 100 milyar dolara çıkartmak istiyoruz” dedi.

        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Tokat’ta geldi. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan ilk olarak kentte bulanan tarihi eserleri inceledi. Bakan Yardımcısı Alparslan, özel bir otelde Tokat Valiliği tarafından düzenlenen İl Turizm Geliştirme toplantısına katıldı. Bakan Yardımcısı Alparslan başkanlığında yapılan toplantıya Tokat Valisi Abdullah Köklü, AK Parti Tokat Milletvekilleri Mustafa Arslan, Cüneyit Aldemir, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, AK Parti Tokat İl Başkanı Adem Dizer ve davetliler katıldı. Basına kapalı gerçekleşen toplantı sonrasında açıklamada bulunan Bakan Yardımcısı Alparslan, "Türkiye'de turizm konusu, geçtiğimiz yıl 62 milyon ziyaretçiyi ülkemizde ağırladık. 61 milyar dolar turizm geliri elde ettik ve dünyada en fazla turist ağırlayan 4’ncü ülke konumuna geldik. Artık dünyada turizmde en iddialı ülkelerinden bir tanesiyiz ve biz bu hedefimizi daha üst noktalara çıkararak yakın gelecekte turizm gelirimizi 100 milyar dolara çıkartmak istiyoruz. Bunu yapabilmek için de 81 ilimizde 12 ay boyunca turizmi geliştirmek durumundayız. Bu anlamda da çok büyük zenginliklere sahip tarihi kültürel ürün çeşidine sahip. Tokat ilimiz de bu anlamda bizim öncelikli gördüğümüz illerimizin başına gelmekte. Bu çerçevede Tokat ilindeki turizmi geliştirerek bu büyük hedefimize ulaşmak ve Tokat'ın turizmden aldığı payı daha üst noktalara çıkartmak istiyoruz’’ dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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