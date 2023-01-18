Sanatçı Muazzez Ersoy Tokat'ta konser verdi

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

TOKAT (AA) - TRT Müzik kanalının programı "Sevgilerimle Muazzez Ersoy", yeni dönemin açılışını Tokat'ta düzenlenen konserle gerçekleştirdi.

Ali Yücel Spor Salonu'ndaki konsere Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ile davetliler katıldı.

Ersoy'un şarkılarına dinleyiciler de eşlik etti.



Sobacı, Kovid-19 salgını koşullarının ortadan kalkmasıyla TRT olarak büyük sesleri, büyük sanatçıları milletle bir araya getirmek için çaba sarf ettiklerini dile getirerek, "Bu bağlamda TRT sanatçıları şehir konserleri projemizi hayata geçirdik. Projenin ilk ayağı, ilk konserimiz geçen hafta sonu Bursa'da gerçekleşti ve TRT Müzik kanalımızda, TRT Türkü ve TRT Nağme radyo kanallarımızda canlı olarak yayınlandı. En kısa süre içinde tüm Türkiye'de bu konserleri icra edeceğiz." dedi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.