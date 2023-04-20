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Kırkkızlar Türbesi, Niksar'ın önemli tarihi eserleri arasında bulunuyor

AA

Kırkkızlar Türbesi, Niksar'ın önemli tarihi eserleri arasında bulunuyor

TOKAT (AA) - Tokat'ın Niksar ilçesinde bulunan Kırkkızlar Türbesi, ilçenin öne çıkan tarihi eserleri arasında yer alıyor.

Taş eserler bakımından zengin olan Niksar'da bulunan Kırkkızlar Kümbeti, sekizgen planlı, piramit külahlı tuğla ile örülmüş anıtsal bir kümbettir.

Kümbet, 12. yüzyılın ilk çeyreğinde Selçuklular döneminde yapılmıştır. Tuğla yapının pencere ve kapı üstlerinde turkuaz renkli çini mozaikler bulunmaktadır. Mozaik üzerinde ise Ayet-el Kürsi yazılıdır.

Yerel tarihçi Mustafa Necati Güneş, AA muhabirine, Kırkkızlar Türbesi'nin Selçuklu dönemine ait olduğunu söyledi.

Türbenin orijinal Türk kümbet örneğine uygun bir yapı olduğunu anlatan Güneş, "Altı taş, üstü tuğla. Bu daha çok Azerbaycan'da yapılan türbe örneğidir. İki katlıdır. Üstte ziyaret edilen kısım, altta asıl mezar olan kısım bulunur." dedi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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