Tokat'ta minibüsle otomobil çarpıştı, bir kişi öldü, 5 kişi yaralandı

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TOKAT (AA) - Tokat'ta minibüsle otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Sivas'ta vatani görevlerini yapan yakınlarının yemin töreninden dönenlerin bulunduğu 52 M 5512 plakalı minibüs, Tokat-Sivas kara yolu Artova kavşağı yakınlarında 60 AL 785 plakalı otomobille çarpıştı.

İlk belirlemelere göre minibüste bulunan Bayram Çoban (73), kaza yerinde yaşamını yitirdi, yaralanan 5 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis ve jandarma ekiplerince kara yolunda güvenlik önlemi alındı.

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