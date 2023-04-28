GÜNCELLEME - Tokat'ta minibüsle otomobil çarpıştı, bir kişi öldü, 5 kişi yaralandı

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TOKAT (AA) - Tokat'ta minibüsle otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Sivas'ta vatani görevlerini yapan yakınlarının yemin töreninden dönenlerin bulunduğu Hasan Çoban idaresindeki 52 M 5512 plakalı minibüs, Tokat-Sivas kara yolu Artova kavşağı yakınlarında Abdulkadir Bütün yönetimindeki 60 AL 785 plakalı otomobille çarpıştı.

Minibüste bulunan Bayram Çoban (73), kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan Bülent Küçük, Kafiye ve Zübeyde Çoban ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis ve jandarma ekiplerince kara yolunda güvenlik önlemi alındı.

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