Başarılı sporculardan TOGÜ Rektörü Yılmaz'a ziyaret

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TOKAT (AA) - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, sporcular tarafından ziyaret edildi.

U23 Türkiye Güreş Şampiyonası'nda birinci olan Nesrin Baş ve Ebru Dağbaşı, Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Rümeysa Mazgal ile farklı zamanlarda yapılan müsabakalarda dereceye giren öğrenciler, Yılmaz'ı makamında ziyaret etti.

Yılmaz, "Türkiye ve dünyada çeşitli müsabakalarda hem ülkemizin hem de üniversitemizin adını duyurarak bizleri onurlandıran öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyorum." dedi.

Yılmaz, sporculara hediyeler takdim etti.





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