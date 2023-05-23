Tokat'taki trafik kazasında yaralanan 6 öğrenci taburcu edildi

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TOKAT (AA) - Tokat'ın Reşadiye ilçesindeki trafik kazasında yaralanan 6 öğrencinin tedavileri tamamlandı.

Reşadiye ilçesi Delice mevkisi yakınlarında meydana gelen ve 2 kişinin öldüğü kazada yaralanan 6 öğrencinin Reşadiye Devlet Hastanesi'ndeki tedavileri tamamlanarak taburcu edildi.

Kazada yaralanan diğer 4 kişinin hastanedeki tedavileri ise sürüyor.

İlçede dün, A.K. idaresindeki 81 EH 707 plakalı otomobil, A.E'nin kullandığı Başçiftlik Belediyesine ait 60 NB 946 plakalı minibüsle çarpışmıştı. Kazada 2 kişi yaşamını yitirmiş, 6'sı öğrenci 10 kişi yaralanmıştı.



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