Sudanlı öğrenciler TOGÜ Rektörü Yılmaz'ı ziyaret etti

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TOKAT (AA) - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) öğrenim gören Sudanlı öğrenciler, Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz'ı ziyaret etti.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Şahin Sözen, Koordinatör Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Melih Taştan, Öğretim Görevlisi Gökhan Güney, Sudan Öğrenci Temsilcisi Muhammed Abdulmelik Wadidi yer aldı.

Wadidi ve beraberindeki öğrenciler, Tokat'ta ve üniversitede bulunmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Yılmaz'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Yılmaz da ziyaretlerinden dolayı Sudanlı öğrencilere teşekkürlerini iletti.





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