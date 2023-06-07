Sulusaray'da devrilen traktörün sürücüsü hafif yaralandı

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TOKAT (AA) - Tokat'ın Sulusaray ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hafif yaralandı.



Alınan bilgiye göre, İ.D. idaresindeki 60 YD 498 plakalı traktör, Malumseyit Tekke Mahallesi'nde menfez köprüsünden dere yatağına devrildi.



Kazada hafif şekilde yaralanan sürücü, vatandaşların yardımıyla traktörden çıkarıldı.





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