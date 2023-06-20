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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tokat'ta Kur'an kursu görevlilerine eğitim

AA

Tokat'ta Kur'an kursu görevlilerine eğitim

TOKAT (AA) - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (GOP) ve İl Müftülüğü işbirliğiyle düzenlenen Kur’an kursu görevlilerine yönelik Eğiticilerin Eğitimi programı başladı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinden (TOGÜ) yapılan yazılı açıklamaya göre, programın açılışı il merkezinde bulunan Karşıyaka GOP Merkez Cami içerisindeki Mehmet Emin Saraç Konferans Salonu'nda yapıldı.

TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, açılış programında yaptığı konuşmada, TOGÜ’nün bir yükseköğretim kurumu olmakla beraber aynı zamanda toplumla bütünleşen ve bölgesine nitelikli katkı sunan bir üniversite olduğunu belirtti.

Rektör Yılmaz, "Her eğitim öğretim yılı içinde, başta kamu kurumları olmak üzere nerdeyse her kesimden insanımızın doğrudan hayatına dokunan etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Düzenlenen program kapsamında alanında uzman değerli akademisyenlerimizin bilgi ve tecrübelerini yaz Kur'an kursu görevlilerine aktaracak, üniversite olarak hem özel sektör hem kamu işbirliklerimizle Tokat'a, bölgesine ve Türkiye'ye yüksek katkı sağlamaya devam edilecektir." ifadelerini kullandı.

Vali Numan Hatipoğluda üniversite ve kent bütünleşmesinin önemine değinerek, şunları kaydetti:

"Üniversitelerin kentlere yüzünü dönmesi gerekiyor. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi bu anlamda önemli işlere ve işbirliklerine imza attı. Üniversite yönetimimize ve personelimize teşekkür ediyorum."

Kur’an kursu görevlilerine yönelik düzenlenen Eğiticilerin Eğitimi Programına TOGÜ Eğitim Fakültesi ve İslami İlimler Fakültesi öğretim üyeleri de katılacak. Sınıf Yönetimi Becerileri, Zihinsel Gelişim, Din Eğitiminde Yöntemler 1, Ahlaki Gelişim, Oyunlarla Öğretim, Din Eğitiminde Yöntemler 2 dersleri ile 20-22 Haziran 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Programa, Vali Numan Hatipoğlu, TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Tokat İl Müftüsü Abdullah Pamuklu, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Şenocak, İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet İnanır, akademik personel ve din görevlileri katıldı.


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