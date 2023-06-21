Sulusaray'da Sebastapolis U15 Serbest Güreş Turnuvası düzenlendi

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TOKAT (AA) - Sulusaray Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce Sebastapolis U15 Serbest Güreş Turnuvası gerçekleştirildi.



17 takımda 80 güreşçinin katıldığı turnuvada Tokat Gençlik Spor Kulübü birinci, Turhal Belediye Spor Kulübü ikinci, Sulusaray Belediye Spor Kulübü ve Çevreli Spor Kulübü de üçüncü oldu.

Turnuvayı Sulusaray Kaymakamı Oğuzhan Öztürk, Belediye Başkanı Necmettin Coruk, Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer, Türkiye Güreş Federasyonu Başkan Yardımcısı Fezair Tatlıdil, eski başpehlivanlardan Onur Balcı, eski Avrupa şampiyonları Ahmet Gülhan ve Rıza Yıldırım da izledi.

Tatlıdil, Sulusaraylı olduğunu belirterek, "Bu organizasyon beni gururlandırdı. Bu tür organizasyonlarla güreşe ilgi daha da artacaktır." dedi.







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