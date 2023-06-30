Tokat'ta trafik kazasında biri polis memuru 6 kişi yaralandı

Demir yollarında neden taşlar olur?

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TOKAT (AA) - Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri polis memuru 6 kişi yaralandı.

O.M. idaresindeki 34 VIK 87 plakalı panelvan, Niksar-Reşadiye kara yolunda istinat duvarına çarptı.

Olay yerine giden polis ekibi çevre güvenliğini aldığı sırada H.E'nin kullandığı 34 DEH 528 plakalı otomobil, polis memuru A.K'ye çarpıp devrildi.

Kazada polis memuru A.K'nin yanı sıra otomobil sürücüsü H.E. ile araçlardaki G.E, Z.E, H.M. ve F.M. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



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