İstanbul'da eşi tarafından öldürülen kadın ve annesinin cenazeleri, Tokat'ta defnedildi

TOKAT (AA) - İstanbul Sarıyer'de eşi tarafından öldürülen anne ve kızının cenazeleri, memleketleri Tokat'ın Reşadiye ilçesinde toprağa verildi.

Nazlı Şahin ve annesi Saime Şahin'in cenazeleri, işlemlerinin ardından Reşadiye'de hastane morguna konuldu.

Yakınları tarafından morgdan alınan Nazlı ve Saime Şahin'in cenazeleri, Muratkaya Köyü Camisi'ne götürüldü. Burada öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından anne ile kızının cenazeleri, köy mezarlığında toprağa verildi.

Pınar Mahallesi Asır Sokak'taki bir sitede yer alan daireye 5 Temmuz'da ihbar üzerine giden polis ekipleri, Erdal Şahin, eşi Nazlı Şahin ve kayınvalidesi Saime Şahin'i tüfekle vurulmuş halde bulmuş, sağlık görevlilerince yapılan kontrolde bu kişilerin hayatını kaybettiği belirlenmişti.

Yapılan çalışmada, Erdal Şahin'in kayınvalidesi ve eşini tüfekle vurduktan sonra intihar ettiği anlaşılmıştı.