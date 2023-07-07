Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        İstanbul'da eşi tarafından öldürülen kadın ve annesinin cenazeleri, Tokat'ta defnedildi

        AA txt
        Giriş: 07.07.2023 - 15:53
        İstanbul'da eşi tarafından öldürülen kadın ve annesinin cenazeleri, Tokat'ta defnedildi

        TOKAT (AA) - İstanbul Sarıyer'de eşi tarafından öldürülen anne ve kızının cenazeleri, memleketleri Tokat'ın Reşadiye ilçesinde toprağa verildi.

        Nazlı Şahin ve annesi Saime Şahin'in cenazeleri, işlemlerinin ardından Reşadiye'de hastane morguna konuldu.

        Yakınları tarafından morgdan alınan Nazlı ve Saime Şahin'in cenazeleri, Muratkaya Köyü Camisi'ne götürüldü. Burada öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından anne ile kızının cenazeleri, köy mezarlığında toprağa verildi.

        Pınar Mahallesi Asır Sokak'taki bir sitede yer alan daireye 5 Temmuz'da ihbar üzerine giden polis ekipleri, Erdal Şahin, eşi Nazlı Şahin ve kayınvalidesi Saime Şahin'i tüfekle vurulmuş halde bulmuş, sağlık görevlilerince yapılan kontrolde bu kişilerin hayatını kaybettiği belirlenmişti.

        Yapılan çalışmada, Erdal Şahin'in kayınvalidesi ve eşini tüfekle vurduktan sonra intihar ettiği anlaşılmıştı.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Tokat'ta ekipler seferber oldu, kayıp çocuk 4 saatte bulundu
        Tokat'ta ekipler seferber oldu, kayıp çocuk 4 saatte bulundu
        Tokat'ta cip takla attı: 3 yaralı
        Tokat'ta cip takla attı: 3 yaralı
        Ters yönden kavşağa giren motosiklet sürücüsü öldü; kaza kamerada
        Ters yönden kavşağa giren motosiklet sürücüsü öldü; kaza kamerada
        Firari olduğu 8 yılda da 177 dolandırıcılığa karışan hükümlü bayramda yakalandı
        Firari olduğu 8 yılda da 177 dolandırıcılığa karışan hükümlü bayramda yakalandı
        Tokat'ta PKK sığınağı bulundu
        Tokat'ta PKK sığınağı bulundu
        Tokat'ta, TIR gelin arabası oldu 
        Tokat'ta, TIR gelin arabası oldu 