TOGÜ'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı düzenlendi

TOKAT (AA) - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı gerçekleştirildi.

TOGÜ Taşlıçiftlik Kampüsü 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Milli İrade Salonu'nda düzenlenen programa Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Yüksel ile rektör yardımcıları, dekanlar, akademik, idari personel ile öğrenciler katıldı.

Hatipoğlu, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'u planlayanların kamu ve eğitim kurumlarına sızarak birçok insanı devşirerek kendi milletine karşı hain darbe girişiminde bulunduğuna işaret ederek, "Hain plana karşı milletimiz topyekün karşı koymuştur. Almamız gereken ders, üniversite mensupları olarak aklını ve fikrini hiçbir şekilde ipotek altına aldırmamaları gerektiğini öğrencilere öğretmemizdir. Gençlerimizi geleceğe güzel şekilde hazırlamalıyız. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum." dedi.

Eroğlu da 15 Temmuz'un tesadüf olmadığını dile getirerek, "15 Temmuz aziz Türk milletinin dini ve milli duygularının doruğa çıktığı gündür. Vatanını korumak uğrana canını veren aziz şehitlerimize rahmet, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

Rektör Yılmaz ise 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün Türk milletinin canları pahasına ülkeleri ve demokrasilerine sahip çıkarak yazdığı eşsiz bir destan olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"7. yıl dönümünü idrak edeceğimiz bu günlerde, bağımsızlık inancı ile demokrasiye sahip çıkan şehitlerimizin aziz hatırasını yaşatmak, bu hain girişimi unutturmamak ve gelecek nesillere hatırlatmak için buradayız. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde bayrağımız, bekamız, yarınlarımız ve bizi biz yapan değerlerimiz uğruna geçmişten bugüne canlarını feda ederek ebediyete irtihal eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, o karanlık gecede demokrasimize ve millî irademize sahip çıkan başta gazilerimiz olmak üzere tüm aziz milletimize şükranlarımı sunuyorum."

Programun sonunda, Anadolu Ajansının Objektiflerinden Milli İradenin Yükselişi Sergisi gezildi.