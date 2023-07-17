Tokat'ta yangın sonucu 20 dönüm buğday ekili alan zarar gördü
Tokat'ın Sulusaray ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 20 dönüm buğday ekili arazide zarar oluştu.
TOKAT (AA) - Tokat'ın Sulusaray ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 20 dönüm buğday ekili arazide zarar oluştu.
Kuş Tepe mevkisinde buğday ekili arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, Sulusaray ve çevre ilçelerden itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangında yaklaşık 20 dönüm ekili arazide zarar meydana geldi.