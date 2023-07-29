Tokat'tan kısa kısa

TOKAT(AA ) - Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde gezici araç muayene istasyonu vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

İlçede sabah saatlerinde muayene randevusu alan araç sahipleri, istasyon önünde kuyruk oluşturdu.

Gezici muayene istasyonunda traktör muayenesi için sıra bekleyen Mehmet Kaymak (63), gezici muayene istasyonu sayesinde hizmetin kendilerine geldiğini ve bu durumun kendileri için büyük kolaylık olduğunu söyledi.

Gezici muayene istasyonu çalışanları gün içerisinde 46 muayene randevusu olduğunu ve bunun dışında muayene tekrarı ve egzoz emisyon ölçümleri yaptıklarını belirtti.

-Başçiftlik'te asfaltlama çalışması

Başçiftlik ilçesinde karayolları ekipleri tarafından şehir ana bağlantı yolları ve bozuk kısımlarda asfalt çalışmaları başlatıldı.

Başçiftlik-Niksar ana bağlantı yolu, Alan Köyü, Dağüstü Köyü yolu çalışmaları tamamlanırken, Başçiftlik-Reşadiye güzergahı yolu üzerindeki çalışmalar devam ediyor.