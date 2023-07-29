Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Tokat'tan kısa kısa

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2023 - 14:01
        Tokat'tan kısa kısa

        TOKAT(AA ) - Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde gezici araç muayene istasyonu vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

        İlçede sabah saatlerinde muayene randevusu alan araç sahipleri, istasyon önünde kuyruk oluşturdu.

        Gezici muayene istasyonunda traktör muayenesi için sıra bekleyen Mehmet Kaymak (63), gezici muayene istasyonu sayesinde hizmetin kendilerine geldiğini ve bu durumun kendileri için büyük kolaylık olduğunu söyledi.

        Gezici muayene istasyonu çalışanları gün içerisinde 46 muayene randevusu olduğunu ve bunun dışında muayene tekrarı ve egzoz emisyon ölçümleri yaptıklarını belirtti.

        -Başçiftlik'te asfaltlama çalışması

        Başçiftlik ilçesinde karayolları ekipleri tarafından şehir ana bağlantı yolları ve bozuk kısımlarda asfalt çalışmaları başlatıldı.

        Başçiftlik-Niksar ana bağlantı yolu, Alan Köyü, Dağüstü Köyü yolu çalışmaları tamamlanırken, Başçiftlik-Reşadiye güzergahı yolu üzerindeki çalışmalar devam ediyor.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Dehşet görüntülerinin detayları ortaya çıktı
        Dehşet görüntülerinin detayları ortaya çıktı
        Rögarda hırsız var!
        Rögarda hırsız var!
        3 bin civarı ayak izi bulunuyor... İşte dinozor yaylası!
        3 bin civarı ayak izi bulunuyor... İşte dinozor yaylası!
        UFO iddialarına Pentagon'dan yanıt
        UFO iddialarına Pentagon'dan yanıt
        O tokada 5 yıl hapis istemi
        O tokada 5 yıl hapis istemi
        Spor takviyelerindeki büyük tehlike!
        Spor takviyelerindeki büyük tehlike!
        Beşiktaş 'Bakhtiyor' olacak!
        Beşiktaş 'Bakhtiyor' olacak!
        Barajda 45 günlük su kaldı! Belediye'den vatandaşa SMS'le uyarı
        Barajda 45 günlük su kaldı! Belediye'den vatandaşa SMS'le uyarı
        Zayıflama iğnelerinde "yan etki" uyarısı!
        Zayıflama iğnelerinde "yan etki" uyarısı!
        Sıcak gelişme!
        Sıcak gelişme!
        "Atık suyun okyanusa tahliyesi 'dönüm noktası' olacak"
        "Atık suyun okyanusa tahliyesi 'dönüm noktası' olacak"
        Fenerbahçe transferde durmuyor!
        Fenerbahçe transferde durmuyor!
        Bebek bakışlı provokatif melek
        Bebek bakışlı provokatif melek
        Rota oluşturuldu: Yunanistan
        Rota oluşturuldu: Yunanistan
        Beklenen KÇÖ genelgesi yayımlandı
        Beklenen KÇÖ genelgesi yayımlandı
        Suda aşk
        Suda aşk
        Icardi Galatasaray için İstanbul'da!
        Icardi Galatasaray için İstanbul'da!
        Seyredilmesi gereken 10 bilim insanı biyografisi
        Seyredilmesi gereken 10 bilim insanı biyografisi
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Tokat'ta 23. Topçam Şenlikleri, Mehter Takımı eşliğindeki kortejle başladı
        Tokat'ta 23. Topçam Şenlikleri, Mehter Takımı eşliğindeki kortejle başladı
        Yargıtay üyesi Mustafa Artuç'un cenazesi, memleketi Tokat'ta defnedildi
        Yargıtay üyesi Mustafa Artuç'un cenazesi, memleketi Tokat'ta defnedildi
        Yargıtay üyesi Artuç, Tokat'ta toprağa verildi
        Yargıtay üyesi Artuç, Tokat'ta toprağa verildi
        Tokat Belediye Başkanı Eroğlu, spor kompleksinde incelemede bulundu
        Tokat Belediye Başkanı Eroğlu, spor kompleksinde incelemede bulundu
        Tokat'ta vatandaşlara aşure ikramı yapıldı
        Tokat'ta vatandaşlara aşure ikramı yapıldı
        Başçiftlik'te ot yangını itfaiye tarafından söndürüldü
        Başçiftlik'te ot yangını itfaiye tarafından söndürüldü