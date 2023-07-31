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        TOGÜ'de yangın tatbikatı yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2023 - 15:12
        TOGÜ'de yangın tatbikatı yapıldı

        TOKAT (AA) - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) yangın söndürme tatbikatı yapıldı.

        TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına bağlı Sivil Savunma Uzmanlığı Birimi tarafından 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi bahçesinde yapılan tatbikata TOGÜ Sivil Savunma Birimi sorumluları katıldı.

        Tatbikat öncesi yangın tüplerinin doğru kullanımı ve yangına nasıl müdahale edileceği ile ilgili personele eğitim verildi.

        Bilgilendirme sonrasında yangına müdahale uygulamalı olarak gösterildi.

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