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        Tokat'ta buğday ve arpa hasadı başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 18:13
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        Tokat'ta buğday ve arpa hasadı başladı
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        TOKAT (AA) - Tokat'ın Artova ilçesinde buğday ve arpa hasadı başladı.

        Her yıl ortalama 120 bin dekar alanda ekilen hububatta verimin bölgeyi yağışlar nedeniyle yüzde 25-30 düşeceği tahmin ediliyor.

        Hasat edilen hububatın başta özel sektör ve Toprak Mahsulleri Ofisi'ne (TMO) satıldığını dile getiren çiftçiler, iklimsel olumsuzluklara rağmen genel anlamda bu yıl verimden memnun olduklarını ifade etti.

        TMO yetkilileri ise sisteme kayıtlı çiftçilerin ürününün tamamını en iyi şekilde değerlendirerek satın alabileceklerini belirtti.

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