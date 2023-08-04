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        Tokat Belediyesi Behzat Bulvarı'ndaki çalışmalarına yoğunluk verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 18:30
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        Tokat Belediyesi Behzat Bulvarı'ndaki çalışmalarına yoğunluk verdi
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        TOKAT (AA) - Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Behzat Bulvarında yaptıkları çalışmalarla bulvarın bambaşka bir görünüme kavuşacağını söyledi.

        Tokat Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Behzat Bulvarında çalışmaların devam ettiği belirtildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nun çalışmaları yerinde incelediği ifade edildi.

        Eroğlu, Behzat Camisi ile Psikiyatri Hastanesi'ne kadar olan alanda önce altyapı çalışmalarının sonrasında kaldırım çalışmaları ile asfalt çalışmalarını birkaç gün önce başlattıklarını belirterek, "Gazi Osman Paşa Bulvarını Behzat'a bağlayan ara yolda çalışmalarımız asfalt atılacak noktaya geldi. Bununla beraber bu bölgelerin belli noktalarında yağmur suyu hatları ile ilgili belli noktalara mazgal konulma çalışması da yapıldı. İki sene önce bu bölgenin yağmur suyu hatlarını yapmıştık. Birkaç noktada sıkıntılar vardı. Şimdi onları da çözmek suretiyle bu bölgedeki bütün yağmur suyu bağlamındaki bütün problemleri böylece tamamlamış oluyoruz." ifadelerini kullandı.

        Bölgede içme suyu hattı ile ilgili de çalışma yaptıklarını anımsatan Başkan Eroğlu, şunları kaydetti:

        "İçme suyu hatlarıyla ilgili bu bölgede yaptığımız çalışmalar devam ediyor, bunları da tamamlamış olacağız. Bu çalışmadan sonra da Behzat Camimizden başlayarak Psikiyatri Hastanesine kadar olan kısmın asfaltını, kaldırımlarla beraber tamamını yeniliyoruz. Mahmut Paşa Camimizden başlayarak aynı şekilde Behzat Camimizin karşısına kadar olan kısımda da asfaltı yenilemiş olacağız. Ardından Çekenli İş Merkezimizin bulunduğu bölgedeki asfalt çalışmamız, sonrasında Kapalı Pazar bölgesindeki asfalt çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz. Bu çalışmamız stadyumdan başlayıp Kemer'e kadar olan bölgede led ışıklandırmalar, korkuluklar, Behzat Deresinin yenilenmiş haliyle beraber peyzaj çalışmalarımızla bambaşka bir Behzat Bulvarını, Tokatlı hemşerilerimize hazırlamış sunmuş olacağız."

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