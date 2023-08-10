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        Tokat'ta muhtar aracında ölü bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 15:01
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        Tokat'ta muhtar aracında ölü bulundu
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        TOKAT (AA) - Tokat'ın Sulusaray ilçesine bağlı Bayazıt köyünde muhtar İhsan Özbek, aracında ölü bulundu.

        Alınan bilgiye göre, tarla sulamak için gece saatlerinde evden ayrılan Özbek'in dönmemesi üzerine ailesi muhtara ulaşmaya çalıştı.

        Tarlaya giden yakınları Özbek'i aracında hareketsiz halde buldu.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Özbek'in öldüğünü belirledi.

        İlk incelemelere göre kalp krizinden öldüğü belirtilen muhtarın cenazesi Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İhsan Özbek'in kesin ölüm nedeninin otopsi sonucu belirleneceği bildirildi.

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