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        Tokat, tarihi ve kültürel mirasıyla turizmde atağa kalkmayı hedefliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2023 - 10:50
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        Tokat, tarihi ve kültürel mirasıyla turizmde atağa kalkmayı hedefliyor
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        TOKAT (AA) - Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Tokat'ın tarihi ve kültürel mirasının yayılması için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, "Tokat Kalesi'nin restorasyonu için ihaleye çıkıyoruz, kaleyi daha iyi şeklide hizmete açmış olacağız." dedi.

        Başkent Tokatlılar Eğitim, Kültür ve Dayanışma Derneği (BAŞTEK) tarafından Tokat'ın kültürel, sosyal ve tarihi güzelliklerinin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla bu kente gezi düzenlendi.

        Geziye, dernek yetkilileri, bürokratlar, turizmciler, akademisyenler ve basın mensupları katıldı.

        Üç gün süren gezide Tokat'ın merkezi ile Zile ve Niksar ilçeleri ziyaret edildi. Tokat yazmasının yapımına ilişkin bilgi alan konuklar, Taş Han, Atatürk Evi, Tokat Kent Müzesi, Türk İslam Bilim Tarihi Müzesi (Yağıbasan Medresesi) ve Ballıca Mağarası'nı ziyaret ettiler. Konuklar, Zile Belediyesinin ev sahipliğinde de bu ilçedeki Erbaşıoğlu Camii, Girayhan Konağı, Zile Kalesi, Zile Kent Müzesi gibi noktaları ziyaret etme fırsatı buldu.

        - "Farklı noktalarda arkeolojik kazılar devam ediyor"

        Tokat Valisi Hatipoğlu da ili ziyaret eden heyetle otelde bir araya geldi.

        Tokat'ın tarihi ve kültürel mirasının yayılması için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Hatipoğlu, "Zile Kalesi'ndeki arkeolojik kazılar devam ediyor. Ortaya çıktığında daha değerli hale gelecek. Sulusaray ilçesindeki Roma garnizonundaki kazılar devam ediyor. Tokat Kalesi'nin restorasyonu için ihaleye çıkıyoruz, kaleyi daha iyi şekilde hizmete açmış olacağız. Eski hamamları da onarıyoruz ve bir hamam müzesi kuracağız." diye konuştu.

        Hatipoğlu, kentte kazıları süren Komana Antik Kenti'ni de gezi alanı haline getireceklerini anlatarak, şunları kaydetti:

        "Arkeolojik olarak 4-5 ayrı noktada kazıları devam eden bir coğrafyayız. Kentin gastronomisinin tanıtımı için de çalışmalarımız devam ediyor. Tokat, merkezlere uzak olması nedeniyle kendisini gizleyen bir yer ama ortaya çıkacak diye umut ediyoruz."

        - "Turizm hamlesini devam ettireceğiz"

        Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu da kentin tanıtımı için belediye bünyesinde özel bir birim oluşturduklarını ancak Kovid-19 salgını sürecinde bu çalışmaların kesintiye uğradığını belirterek, "Bu turizm hamlemizi şimdi devam ettiriyoruz. Bütün fuarlarda ve turizm firmalarına Tokat'ı tanıtacağız. Buraya tur firmalarının gelmesini sağlayacağız. Şehrin potansiyeli çok yüksek." ifadelerini kullandı.

        BAŞTEK Başkanı İbrahim Ocak da dernek olarak Tokat'ın tanıtımı için yeni etkinlikler yapacaklarını dile getirerek, saklı bir hazine olan kentin kültürel, doğal ve tarihi güzellikleri ile mutfağını tanıtacaklarını söyledi.

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