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        Ankara'da KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi öldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2023 - 21:06
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        Ankara'da KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi öldü
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        TOKAT (AA) - Tokat'ta rahatsızlanan ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle Ankara'ya sevk edilen 51 yaşındaki Nadir Yeşilkaya, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Sulusaray ilçesine bağlı Ballıkaya köyünde ikamet eden Yeşilkaya, 15 gün önce vücuduna yapışan keneyi çıkardı. Bir süre sonra rahatsızlanan ve Tokat Devlet Hastanesine kaldırılan Yeşilkaya, 10 gün önce Ankara Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi.

        Nadir Yeşilkaya, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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