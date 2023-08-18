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        MHP Yeşilyurt İlçe Başkanı Aydoğan, güven tazeledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2023 - 15:50
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        MHP Yeşilyurt İlçe Başkanı Aydoğan, güven tazeledi
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        TOKAT (AA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yeşilyurt Olağan İlçe Kongresi yapıldı.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan kongrede, divan başkanlığı seçimi yapıldı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin mesajı okundu.

        İlçe Başkanlığı binasında yapılan seçim, konuşmalarının ardından oy verme işlemi gerçekleştirildi. Mevcut başkan Ahmet Turan Aydoğan'ın tek liste halinde katıldığı seçimde Aydoğan, üçüncü kez Yeşilyurt MHP İlçe Başkanlığına seçildi.

        Kongreye MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, MHP İl Başkan Mustafa İpek, Yeşilyurt Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz, MHP Tokat Kadın Aile Çocuk ve Engelliler Komisyonu (KAÇEP) başkanı Dürdane Susar, il ve ilçe yönetimi ile Yeşilyurt Ülkü Ocakları Başkanı Tuğrulhan Sezer, il genel meclis üyeleri, parti üyeleri ve davetliler katıldı.

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