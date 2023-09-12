Kanal Turhal Projesi'nin yapımı sürüyor

İlçenin ortasından geçen Yeşilırmak Nehri üzerine yapılan Kanal Turhal Projesi'nde yürüyüş ve bisiklet yolları, seyir terasları ile yeşil alanlar bulunuyor.

Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, proje alanında devam eden çim ve asfalt çalışmalarını inceledi.

Bekler, çalışmaların hummalı şekilde devam ettiğini dile getirerek, "Yeşilırmak kenarında yapmaya başladığımız uygulamalar şekillenmeye başladı. Pazar Mahallesi tarafında kalan bölgede meydan ve yeşil alan rekreasyon alanlarımız devam ediyor. Bir taraftan da asfalt çalışmalarımız sürüyor." dedi.

Planlanan takvime göre çalışmaların tamamlanmasının ardından Kanal Turhal Projesi'nin açılışının yapılacağını belirten Bekler, "Şehrimizin vizyon projesi olan projemiz için 24 Eylül'de açılış programı düzenleyeceğiz. Saat 20.00'de düzenleyeceğimiz Semicenk konseri ile Kanal Turhal'ı hemşehrilerimizle buluşturacağız. Tüm hemşehrilerimizi Turhal'a davet ediyorum. Şimdiden şehrimize ve bölgemize hayırlı uğurlu olsun." dedi.