Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Okey masası kurarak kara yolunda düğün konvoyunun önünün kesilmesine soruşturma

        Tokat'ta, düğün konvoyunun önünü kesmek amacıyla kara yoluna masa kurarak okey oynanılmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 15:16 Güncelleme: 12.09.2023 - 15:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Okey masası kurarak kara yolunda düğün konvoyunun önünün kesilmesine soruşturma
        ABONE OL
        ABONE OL

        Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Pazar ilçesinde bir düğün konvoyunu, yolun ortasına kurdukları okey masası ile durduran kişilerin trafiğin aksamasına neden olduğu belirtildi.

        Olaya dair görüntülerin sosyal medyada yer bulduğu aktarılan açıklamada, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa açıklaması
        Meteoroloji saat verip uyardı! İki bölgede şiddetli sağanak!
        Meteoroloji saat verip uyardı! İki bölgede şiddetli sağanak!
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Libya'da sel felaketi: 3 bin kişi öldü!
        Libya'da sel felaketi: 3 bin kişi öldü!
        Eğlence mekanında zorla 'fahiş hesap' tahsilatı!
        Eğlence mekanında zorla 'fahiş hesap' tahsilatı!
        Eşini ve kayınbiraderini öldürmüştü! Korucu dehşetinde sıcak gelişme!
        Eşini ve kayınbiraderini öldürmüştü! Korucu dehşetinde sıcak gelişme!
        Putin'den Elon Musk'a övgüler
        Putin'den Elon Musk'a övgüler
        Mezarlıkta "Pes" dedirten görüntü! Kafatası ve kemiklerle dalga geçti!
        Mezarlıkta "Pes" dedirten görüntü! Kafatası ve kemiklerle dalga geçti!
        Bakan Şimşek'ten ihracat açıklaması
        Bakan Şimşek'ten ihracat açıklaması
        Çocuklarının önünde eşini katletmişti! Cinayeti anlattı!
        Çocuklarının önünde eşini katletmişti! Cinayeti anlattı!
        Fas'taki depremde can kaybı artıyor!
        Fas'taki depremde can kaybı artıyor!
        Yatırımcı sayısı 7 milyonu aştı
        Yatırımcı sayısı 7 milyonu aştı
        Alzheimer gelişmekte olan ülkelerde hızla artıyor!
        Alzheimer gelişmekte olan ülkelerde hızla artıyor!
        İnşaat maliyetinde sert artış
        İnşaat maliyetinde sert artış
        İmzayı attı! Gedson'a zamlı sözleşme
        İmzayı attı! Gedson'a zamlı sözleşme
        Mersin'de mağarada rahatsızlanan ABD'li bilim insanı tahliye edildi
        Mersin'de mağarada rahatsızlanan ABD'li bilim insanı tahliye edildi
        Ev hapsindeyken kocasını bıçaklayıp üzerine tiner atmıştı! İşte istenen ceza!
        Ev hapsindeyken kocasını bıçaklayıp üzerine tiner atmıştı! İşte istenen ceza!
        Millilerin rakibi Japonya! Kuntz'un 11'i
        Millilerin rakibi Japonya! Kuntz'un 11'i
        Alt tarafı tenis topu... değilmiş
        Alt tarafı tenis topu... değilmiş
        "Stefan Kuntz gidiyor mu?"
        "Stefan Kuntz gidiyor mu?"

        Benzer Haberler

        Tokat'ta okulların güvenliğinin artırılmasına yönelik toplantı yapıldı
        Tokat'ta okulların güvenliğinin artırılmasına yönelik toplantı yapıldı
        Tokat Belediyesi Ankara Mahallesi'ni imara açtı
        Tokat Belediyesi Ankara Mahallesi'ni imara açtı
        Tokat Ticaret Borsası, makam aracı olarak Togg'u kullanacak
        Tokat Ticaret Borsası, makam aracı olarak Togg'u kullanacak
        Kanal Turhal Projesi'nin yapımı sürüyor
        Kanal Turhal Projesi'nin yapımı sürüyor
        Tokat'ta okulun ilk gününde öğrencileri Vali Hatipoğlu karşıladı
        Tokat'ta okulun ilk gününde öğrencileri Vali Hatipoğlu karşıladı
        Tokat'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
        Tokat'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor