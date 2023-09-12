Okey masası kurarak kara yolunda düğün konvoyunun önünün kesilmesine soruşturma

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Pazar ilçesinde bir düğün konvoyunu, yolun ortasına kurdukları okey masası ile durduran kişilerin trafiğin aksamasına neden olduğu belirtildi.

Olaya dair görüntülerin sosyal medyada yer bulduğu aktarılan açıklamada, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.