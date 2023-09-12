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        Tokat'ta yeni termal kaynaklara ulaşmak için çalışmalar devam ediyor

        Tokat Valiliği İl Özel İdaresi tarafından Sulusaray ilçesinde yeni termal kaynaklara ulaşmak için yapılan sondaj çalışmalarının aralıksız devam ettiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 15:19 Güncelleme: 12.09.2023 - 15:23
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        Tokat'ta yeni termal kaynaklara ulaşmak için çalışmalar devam ediyor
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        Tokat Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, ilçede yeni termal kaynağa ulaşmak için sondaj tekniklerine uygun şekilde MTA personeli ve İl Özel İdaresi teknik personeli gözetimindeki çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.

        İl Özel İdarenin, Sulusaray ilçesi sınırları içinde bulunan jeotermal sahada yaptığı çalışma sonrasında aktif kuyu sayısının 2 adete yükselteceği ifade edildi.

        Ilıcak Kaplıcaları'nın bulunduğu sahada daha önce açılan kuyularda verimin azalması nedeniyle bir adet sondaj kuyusu daha açılacağı belirtilen açıklamada, yapılacak sondajın maliyetinin ise yaklaşık 6 milyon lira olarak hesaplandığı aktarıldı.

        Döner sondaj yöntemi kullanılarak açılacak sondajda 600 metre derinliğe inilmesi planlandığını vurgulanan açıklamada, jeotermal kaynağa ulaşılması ile birlikte, sıcaklık, basınç, debi ve jeokimyasal özellikler gibi kaynak özellikleri belirlendikten sonra, kaynağın termal turizm sektöründe kullanılmak üzere Tokat’ın hizmetine sunulacağı kaydedildi.

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