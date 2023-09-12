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        GÜNCELLEME - Kara yolunda okey masası kurularak düğün konvoyunun önünün kesilmesine para cezası

        Tokat'ta, düğün konvoyunun önünü kesmek amacıyla kara yoluna masa kurarak okey oynanılmasıyla ilgili 5 kişiye para cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 21:22 Güncelleme: 12.09.2023 - 21:22
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        GÜNCELLEME - Kara yolunda okey masası kurularak düğün konvoyunun önünün kesilmesine para cezası
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        Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Pazar ilçesinde bir düğün konvoyunu, yolun ortasına kurdukları okey masası ile durduran kişilerin trafiğin aksamasına neden olduğu belirtildi.

        Olaya dair görüntülerin sosyal medyada yer bulduğu aktarılan açıklamada, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

        Valilikten yapılan açıklamada ise Pazar ilçesindeki Taşköprü girişi mevkisinde okey masasıyla düğün konvoyunun yolunu kesmek isteyen şüphelilerin, güvenlik görevlilerince yürütülen araştırma neticesinde tespit edilerek gözaltına alındığı vurgulandı.

        Açıklamada, şüpheliler S.E, M.D, A.B.A, S.T.B. ve S.Ö'ye trafik güvenliğini tehlikeye sokma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, ulaşım araçlarının kaçırılması ve alıkonulması kapsamında kişi başına 1900 lira idari para cezası uygulandığı kaydedildi.

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